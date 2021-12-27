Yeni Şafak yazarı Kaplan: Beyaz Türkler, azgın azınlıktır fakat iki asırdır Türkiye’ye her alanda onlar hükmeder ama artık yeter!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen 'Beyaz Türkler'le ilgili “Azgın azınlıktır fakat iki asırdır Türkiye’ye her alanda onlar hükmeder ama artık yeter!” diye yazdı.

21 Haziran 1934 yılında çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile insanların gerçek kimliklerinin ve köklerinin gizlendiğini savunan Kaplan, Anadolu'nun kimliksizleştirildiğini savundu.

“Soyadı Kanunu, kimin nereden geldiğini gizlemeye yaradı: Bazı devşirmeler, Soyadı Kanunu’ndan sonra kimliklerini kolaylıkla gizleme ve sözümona Müslüman kimlikler benimseme imkânına kavuştular! Beyaz Türkler’den söz ediyorum” diyen Kaplan, özetle yazısına şöyle devam etti:

"Hak, hukuktan bahsederek söylediklerime itiraz edeceklere şunu söylüyorum: Çok küçük bir azınlığın bir ülkenin ekonomisine, eğitim dünyasına, kültür, sanat, bürokrasi ve hâriciyesine hâkim olması, bunların her alanda çeteler oluşturmaları, o çetelerle ülkede önüne gelen kişileri linç etmeleri hangi hak, hukuk ve vicdan kalıbına sığar ki?

Özetle… Beyaz Türkler, köken itibariyle Türk değildir.

Devşirmeler ve devşirmelerin devşirmelerinden oluşur.

Beyaz Türkler, Türkiye’nin “sahibidir”!

Azgın azınlıktır fakat iki asırdır Türkiye’ye her alanda onlar hükmeder.

Ama artık yeter!"

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