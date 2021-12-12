Yeni Şafak yazarı Kaplan: Asgari ücret 4 bin lira ve üzeri olmalı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, görüşmelerin sürdüğü asgari ücretin 4 bin lira ve üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Kaplan yazısında, "Türkiye’nin yeni Omicron varyantının yol açacağı enflasyon, Çin ekonomisin sarsılmasının neden olacağı ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren tedarik zincirinin çökmesinin yol açabileceği kaosun ve Omicron varyantının Türkiye’de yayılmasının önüne geçilmesi için acil tedbirler alınmalı, köklü kararlara imza atılmalı. Altını basa basa çiziyorum: Türkiye’de tedarik zincirinin herhangi bir sorun yaşamaması için özen gösterilmeli, gıdada ihracata büyük sınırlama getirilmeli. Yoksa işin ucu beklenmedik bir kıtlığın ve sosyoloji-politik bir kaosun patlak varmasına kadar gidebilir." görüşünü savundu.

Kaplan şunları kaydetti:

"İkinci olarak, düşük gelirli kesimler, garip guraba, serbest piyasanın ve haydutlarının insafına terkedilmemeli. Bu konuda alınacak ekonomik tedbirler geciktirilmemeli. Üçüncü olarak, stokçulara, fırsatçılara asla göz yumulmamalı. Düşük gelirli kesimlere kol kanat gerilmeli. Asgari ücret asgari olarak 4 bin TL veya üzeri olmalı. Öyle anlaşılıyor ki, küresel sistemin açgözlü kapitalist lordları, dünyanın pandemiden çıkmaması ve pandemiye bağışıklık kazanması için her tür yolu deneyecekler. Barbar bunlar! Açgözlü haydutlar! Dün olduğu gibi, bugün de insanlığın kanı ı emerek dünya üzerindeki hegemonyalarını sürdürmek istiyorlar. Türkiye’ye büyük ekonomik darbe vurmak için her tür yolu deneyecekler. Kaosa fırsat vermemek için tedarik zinciri konusunda çok dikkatli olunmalı, ülkedeki dar gelirli kesimlerin yaşanan ekonomik türbülanslardan olabildiği ölçüde etkilenmemesi için azamî gayret gösterilmeli."