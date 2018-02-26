Yeni Şafak yazarı: Kamuda çalışan tecavüzcüler ne olacak?

Cinsel saldırıların önlenmesine yönelik tartışmalar sürerken hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, “Kamuda tecavüzcü çalıştırmanın zorunlu olduğundan haberdar mıyız?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ünlü, “Bugünlerde revaçta olan konuların başında artan tecavüz olaylarında nasıl tedbirler alınacağı gelmektedir. Garip gelebilir ama bir taraftan tecavüzcüler cezalandırılmak isteniyor bir taraftan da onların kamuda istihdamı zorunlu hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü'nün köşesinde cinsel istismara yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal barışı zedeleyecektir"

“Ancak, işsiz çok sayıda insan iş beklerken hırsızlıktan, tecavüzden, teröristlere yardım ve yataklıktan mahkum olanların kamu kurumlarında istihdam edilmesinin zorunlu olması toplumsal barışı zedeleyecektir. Hele hele son zamanlarda toplumda infial oluşturan tecavüz olaylarından mahkum olanların dahi kamuda istihdam edilmeye zorlanması doğru değildir. Bu yaklaşım sanki işlenen suçları teşvik edercesine diş kirası verir gibi bir algı oluşturmaktadır.”

"FETÖ mensuplarını da kamuda istihdam etmek zorunda kalırsak..."

“Yönetmelik dikkatlice incelendiğinde başarı puanı sınırının bulunmaması kamu kurumlarını kontenjan dahilinde İş-Kur’dan gönderilenlere mahkum etmektedir” diyerek şunları kaleme aldı: “Yani kamu kurumlarının tecavüzcüleri, hırsızları, teröre yardım ve yataklıktan mahkum olanları istihdam etmeye zorlanması doğru değildir. Bir süre sonra FETÖ mensuplarını da kamuda istihdam etmek zorunda kalırsak kimse şaşırmamalıdır.

Özellikle HDP’li belediyelerin etkin olduğu bölgelerde eski hükümlü istihdamı tam bir faciaya dönüşecektir. Teröristlere yardım ve yataklıktan mahkumiyeti olanların kanunen istihdamına kendi ellerimizle yardım eder hale geliyoruz. Ayrıca, bu yönetmelik, teröristlerle terörle mücadele edenleri yan yana koymaktadır ki bu durum dahi yönetmeliğin mantığını sakatlamaktadır.”

"Yoksa tecavüzcülerle mücadele havada kalmaya mahkum olacak"

“Önerimiz, kısa sürede yönetmeliğin kamu vicdanını yaralamayacak şekilde yeniden ele alınarak düzenlenmesidir” Ahmet Ünlü yazısını şöyle sonlandırdı: “Yoksa, tecavüzcüleri bir de kamuda istihdam etmek gibi bir zorunluluk, kendi ayağımızı kendi ellerimizle bağlama anlamına gelecektir. Hele hele yüzbinlerce taşeron işçinin kadroya alınmasıyla eski hükümlü çalıştırmayan kamu kurumunun bulunmayacağı dikkate alındığında ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bakalım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda tetikleyici adım atacak mı? Yoksa tecavüzcülerle mücadele havada kalmaya mahkum olacaktır. Bizden hatırlatması.”