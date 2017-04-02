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Medya

Yeni Şafak yazarı: Kameraları fark etmedim…

Kaplan, kendisini dinlemeyen Bakan Kılıç’a tepki göstermişti

04 Nisan 2017 00:34

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan,  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’la yaşadığı tartışmaya ilişkin olarak Twitter'dan “Kalp kıracak biri değilim. Yapılan hoş değildi. Fitneciler tepinmesin! @ackilic76 benim kardeşimdir. Kemaraları fark etmedim. Özür dilerim” mesajı paylaştı.

Kaplan, Siirt'te verdiği konferansta kendisini dinlemeyen Bakan Kılıç'a tepki göstermişti. “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha, valla ben hemen çıkayım” diyen Bakan Kılıç'a Yusuf Kaplan'ın yanıtı “Tabii ki git abi. Ne işin var ya” olmuştu.

Kaplan, Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile Bakan Kılıç’tan özür diledi. Kaplan’ın paylaşımı şöyle:

 

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