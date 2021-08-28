Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Küçük, temiz, samimi temaslarla, derdi çözülemese bile derdi paylaşılmayacak bir tek gencimiz bile yok

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Türkiye'de iktidarın da, muhalefetin de "gençlere ulaşamıyoruz" şeklinde sızlandığını belirterek, "Daha önce bin kere söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim. Gençlere ulaşmanın değil, onlara dokunmanın derdiyle dertlenmeden olmaz. Gençlere dokunmak ise ancak ve sadece onları anlamakla olur. “Ya, mis gibi ülkeni bırakıp gidiyorsan da defol git yani” yaklaşımı bir “ulaşma ve/veya dokunma yaklaşımı” değildir, olmayacaktır." diye yazdı.

Türkiye'de gençlerin taleplerini ve isteklerini anlamak için çaba gösterilmediğine işaret eden Kılıçarslan, "Oysa küçük, temiz, samimi temaslarla anlaşılmayacak, dokunulamayacak, derdi çözülemese bile derdi paylaşılmayacak bir tek gencimiz bile yok.

Yeter ki durmadan sızlanmayı bir kenara bırakıp, yeter ki “bu gençler de bizi anlamıyor” laflarını bir kenara bırakıp, yeter ki “gençlere ulaşmamız lazım” çiğliğini bir kenara bırakıp işimizi adam gibi yapalım. Gerisi bir şekilde hallolur." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...