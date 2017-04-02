Yeni Şafak yazarı ile Spor Bakanı tartıştı: Git abi, ne işin var!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Siirt'te verdiği konferansta kendisini dinlemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a tepki gösterdi. “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha, valla ben hemen çıkayım” diyen Bakan Kılıç'a Yusuf Kaplan'ın yanıtı “Tabii ki git abi. Ne işin var ya” oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Akif Çağatay Kılıç, bugün (2 Nisan 2017) Siirt’e gelerek çeşitli ziyaret ve açılışlara katıldı. Sabah helikopterle Kurtalan ilçesine giden Bakan Kılıç, burada muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle kahvaltıda buluştu.

Bakan Kılıç ve yanındakiler daha sonra Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın imza kampanyası çerçevesinde konferans verdiği salona girdi. Bu sırada kürsüde konuşma yapan Yusuf Kaplan’ın yanına giden Bakan Kılıç, “Nasılsınız hocam, iyi misiniz?” diye sordu. Yusuf Kaplan'ın “İyiyim, neredesin abi ya?” demesi üzerine Bakan Kılıç, “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha... Valla ben hemen çıkayım” ifadesini kullandı. Kaplan'ın Kılıç'a tepkisi ise “Tabii ki git abi. Ne işin var ya” oldu. Kaplan, kısa süre duraksayan Bakan Kılıç'ın "Ne oldu, hayırdır ya?” sorusuna da "Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Bakan Kılıç, “Peki, tamam, ben anladım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi” diyerek konferans salonundan ayrıldı.

Söz konusu 'gerginlik' kameralara böyle yansıdı: