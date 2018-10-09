Yeni Şafak yazarı: İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anının videosu var

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülme anına ait görüntülerin olduğunu" iddia etti. Öztürk iddiasını istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Öztürk, "Suudi konsolosluğu bizde bir kayıt yok diyor. Yani Cemal Kaşıkçı'nın girişini o gün kameralar kaydetmemiş. Ama bizim kendi kameralarımızda var. İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anının videosu da var" ifadelerini kullandı.

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TVNET canlı yayınında konuşan Öztürk'ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Her büyükelçilik ve konsolosluğunun önünde mukim devletin güvenlik görevlileri vardır. Bir kısmının da istihbarat vardır. Büyük devletlerin ve riskli içinde polis görünümüyle, güvenlik görevlisi görünümüyle istihbaratı vardır.

Riskli devletlerin büyükelçilikleri kayıt altında tutulur. Büyükelçi ya da konsolos kendi güvenlik sistemini kurmuştur ama ayrıca Türkiye de yapar bunu. Çünkü onun güvenliği Türkiye emanet edilmiştir, başına bir şey gelirse Türkiye sorumlu olur.Türkiye bunları hassas bir şekilde koruma altında tutar. Gerek fiziki gerekse teknik koruma. Oraya giriş çıkışların bir kaydı var.

"Kaşıkçı'nın öldürülme anının videosu var"

Suud bizde bir kayıt yok diyor. Yani Cemal Kaşıkçı'nın girişini o gün kameralar kaydetmemiş. Ama bizim kendi kameralarımız da var. İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anının videosu da var. Ben görmedim, hiç kimse görmedi.

Adı açıklanmayan güvenlik kuvvetlerinin ve Turan Kışlakçı'nın ifadesiyle, infaz emrini veren kimse Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ispatlaması gerekiyor. Hatırlarsanız bunun aynısı Suriye'de yaşanmış ve fotoğraflarını Anadolu Ajansı yayınlamıştı. Öldürdükleri her Suriyeli muhalifin üstüne damga basıp, numara verip fotoğrafını çektiler. Buna ben çok şaşırdım, öldürdün neden numara veriyorsun? Bu fotoğrafları ortaya çıkarken Sezar kod adlı bir Suriye'nin eski askeriydi. Ülkeden kaçmış ve yanında 10 bin fotoğraf götürmüştü. Bu bir tarz Arap dünyasında."