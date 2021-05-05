Yeni Şafak yazarı: İBB Başkanı buradan çok ‘ekmek’ yer

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, türbeye girerken ellerini arkadan bağladığı için hakkında ön inceleme başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “buradan çok ekmek yiyeceğini” savunurken, "Ne güzel İstanbul. Gereksiz incelemesi bile nimet!" dedi.

Çelik, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu’nun türbeye girerken ellerini arkadan bağlaması konusunda savcılığa birçok şikayet gittiğini iddia etti.

Buradan hukuken bir şey çıkmaz” diyen Çelik, şunları yazdı:

"Siyasi sonuçları ise çok su kaldırır. İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e yaptığı saygısızlık yargının gündemi olmamalıydı. Söz konusu olması akıl işi değil. Bir yıl önce yapılan saygısızlığı siyasetçiler ve kamuoyu tartışmalıydı. Böyle bir ‘mağduriyet fırsatını’ İmamoğlu'nun kendisi de hayal edemezdi. İstanbul’un tam kapanma günlerinde dahi devam eden toplu ulaşım çilesi, yapılmayan metro bağlantı yolları, iki yıldır başlanmayan projeler, 27 yıl sonra borç alamayacak duruma getirilen büyükşehir belediyesi ve kayıp atlar meselesi orta yerde dururken, üstüne bir de algı balonları tek tek patlarken İmamoğlu’na can suyu oldu söz konusu inceleme. Zamanlama gerçekten manidar ve İBB Başkanı buradan çok ‘ekmek’ yer. Ne güzel İstanbul. Gereksiz incelemesi bile nimet."