Yeni Şafak yazarı: Geri Kabul Anlaşması ne pahasına olursa olsun iptal edilmeli

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, göçmenlerle “Türkiye ve İstanbul’u güvensiz ilan etmek” istendiğini belirterek “Türkiye’nin doğu kapıları açıksa, batı kapıları da açık olmalı. 'Geri Kabul Anlaşması' ne pahasına olursa olsun iptal edilmeli” dedi.

Göçmenler meselesinin istismara en açık alan olduğunu yazan Öztürk, “Suriyeli geçici koruma altındaki misafirlerin geri gönderilip gönderilmeyeceği ayrı bir tartışma konusu ama siyasette iyi bir muhalefet etme malzemesi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyelilerle ilgili açıklamalarına yer veren Öztürk, “Şimdi de Afganistan’dan ‘akın akın gelen’ göçmenlerle ilgili iktidarı sıkıştırma peşinde” diye yazdı

İstanbul’da geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların yanı sıra kayıt dışı 1 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu yazan Öztürk, “Kayıt dışı görünen bu Suriyeliler diğer göçmenlerden daha az sorunlu. Asıl sorunlu kesim ise hiçbir kaydı bulunmayanlar. Bunların başında da Afganistan’dan gelenler var” değerlendirmesinde bulundu.

“Afganların Türkiye’ye gelişinde ne zaman artış oldu?” sorusunu soran Öztürk, “Çok ilginçtir Türkiye’deyken ‘istenmeyen adam’ ilan edilen ve Afganistan’a atanan Amerikan Büyükelçisi John Bass’ın Kabil’e atanmasından hemen sonra, göç dalgasında artış oldu.

Bass, Kabil’e ulaşır ulaşmaz bir ‘proje’ olarak Afganlıların İstanbul’a yönelmesinin önünü açtı. Teşvik etti. Bunu ben söylemiyorum, güvenlik bürokrasisinin en tepesindeki isimlerden biri söylüyor” yanıtını verdi.

Türkiye’ye Afgan göçünün yeni olmadığını, İran’ın gelişleri durdurmayıp teşvik ettiğini yazan Öztürk, “Düzensiz göç ve özellikle son dönemdeki Afganlıların göçü ile bizlere vicdan yaptırılırken birileri gizli amacını adım adım işletiyor. Türkiye ve İstanbul’u güvensiz ilan etmek istiyorlar.

Kayıt dışı göçün önüne mutlaka geçmeliyiz.

Defalarca söyledim, Türkiye’nin doğu kapıları açıksa, batı kapıları da açık olmalı. ‘Geri Kabul Anlaşması’ ne pahasına olursa olsun iptal edilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı bir şekilde “Göç Bakanlığı” kurulması gerektiğini ifade eden Öztürk, “Sorun büyük ve bütün istismar alanlarının dışındadır” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın