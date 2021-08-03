Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik: 'Help Turkey' etiketi Türkiye Cumhuriyeti'ni yok sayan anlamlar barındırıyor, dahası bu metin; Türkiye'yi acizmiş gibi gösteriyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, Türkiye'de yaşanan orman yangınları sürerken, sosyal medya kullanıcılarının yaptığı "Help Turkey" paylaşımının amacının, Türkiye'yi tüm dünyaya aciz göstermek olduğunu savunduğu yazısında, "Yüksek takipçili, Instagram’da tanıtım ve ürün pazarlama işleri yapan “influencerlar” neredeyse eş zamanlı olarak bu metni yaydılar. Bu etiketi para karşılığı paylaştıklarını söylemek elbette mümkün değil. Fakat bir organizasyon çerçevesinde, ortak bir kararla ya da talimatla yaptıkları ortada. Talimat kısmı önemli. Çünkü #HelpTurkey etiketini Instagram’da yayan etkileşimi yüksek hesapların, ünlü e-ticaret markalarının tanıtımlarını üstlenen sosyal medya ajansına çalıştığına dair güçlü tespitler var." ifadelerini kullandı.

"Help Turkey" etiketinin Twitter'a taşınmasının arkasında güçlü bir organizasyon olduğunu iddia eden Ersin Çelik, "Etiket paylaşan hesapların birçoğu en fazla 3 ay önce açılmış. Yani bot hesaplar olarak yönetiliyor. Çoğu hiç Tweet bile atmamış. Etiket sadece Türkiye’den paylaşılmadı. Paylaşım haritası incelendiğinde Amerika, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden çok fazla paylaşım yapılmış. Sosyal medya analizi yapan bir şirketten edindiğim analize göre #HelpTurkey etiketinin yayılım haritası günlük ve saatlik oluşturulduğunda dünya genelindeki paylaşım yoğunluğunun daha da arttığı görülüyor. Bu da şu demek. Etiketi Twitter’ın global listesinin başına taşımak için yurt dışından çok yoğun paylaşım yapıldı. Bunda da başarılı olundu." diye yazdı.

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Ne olmuştu?

Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için uluslararası çağrıda bulunmuş ve Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde yayınlanan metinde, "Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin" ifadeleri yer almıştı.