Yeni Şafak yazarı: Demirtaş CNN International'da, El Kaide'den birilerini TRT'ye konuk etmek gibi bir şey bu!

Yeni Şafak internet sitesi yazarı Cemile Bayraktar, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtal'ın CNN International'daki bir programa katılarak Ankara'daki katliamı değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Teröre uluslararası destek, Demirtaş CNN İNT'de Amanpour'un konugu... El Kaide'den birilerini TRT'ye konuk etmek gibi bir şey bu" yorumunu yaptı.

Cemile Bayraktar, Ankara'daki Barış Mitingi'nde meydana gelen patlamanın ardından "Seçim çalışması olmayacak" ifadesini kullanan Demirtaş için, "Neden seçim çalışması yapasın ki bugün Ankara'daki çocuklara kıyarak yapıldı seçim çalışman Demirtaş" dedi. Bayraktar, "Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan, bomba atan tek adres var" diye konuşmuştu.

Cemile Bayraktar'ın Selahattin Demirtaş'la ilgili tweet'leri şöyle: