T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak yazarı: Demirtaş CNN International'da, El Kaide'den birilerini TRT'ye konuk etmek gibi bir şey bu!

"Yüze vurur ifadesi cenazede oy toplar terör tanesi"

13 Ekim 2015 03:52

Yeni Şafak internet sitesi yazarı Cemile Bayraktar, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtal'ın CNN International'daki bir programa katılarak Ankara'daki katliamı değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Teröre uluslararası destek, Demirtaş CNN İNT'de Amanpour'un konugu... El Kaide'den birilerini TRT'ye konuk etmek gibi bir şey bu" yorumunu yaptı.

Cemile Bayraktar, Ankara'daki Barış Mitingi'nde meydana gelen patlamanın ardından "Seçim çalışması olmayacak" ifadesini kullanan Demirtaş için, "Neden seçim çalışması yapasın ki bugün Ankara'daki çocuklara kıyarak yapıldı seçim çalışman Demirtaş" dedi. Bayraktar, "Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan, bomba atan tek adres var" diye konuşmuştu.

Cemile Bayraktar'ın Selahattin Demirtaş'la ilgili tweet'leri şöyle:

 

ETİKETLER

cemile bayraktarselahattin demirtaşyeni şafak
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-10-13T03:52:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-yazari-demirtas-cnn-internationalda-el-kaideden-birilerini-trtye-konuk-etmek-gibi-bir-sey-bu,312754","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-yazari-demirtas-cnn-internationalda-el-kaideden-birilerini-trtye-konuk-etmek-gibi-bir-sey-bu,312754"}]

İlgili Haberler

Yeni Şafak yazarı: Seçim çalışman Ankara'daki çocuklara kıyılarak yapıldı Demirtaş

"Bu ülkede yürüş alanı bombalayarak baraj aşmaya çalışan,bomba atan tek adres var"

Demirtaş: Hükümet iktidar için silahı kullanıyor

Selahattin Demirtaş, CNN International'a Ankara katliamını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24