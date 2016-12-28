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Yeni Şafak yazarı: Cumhuriyet'in çaycısını tutuklamak da ne oluyor, mahkeme heyeti kusura bakmasın da...

"54 gazetecinin mal varlığına el koyma kararını da aynı mahkeme almıştı"

28 Aralık 2016 15:30

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, Cumhuriyet gazetesinin kantin işletmecisi Şenol Buran, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin olarak  "FETÖ soruşturmasını sulandırmak değilse niyetiniz, Cumhuriyet gazetesi çaycısını (hakaretten falan) tutuklamak da ne oluyor? İlginçtir: FETÖ'den yargılanan Ali Bulaç dahil 54 gazetecinin mal varlığına el koyma kararını da aynı mahkeme almıştı" dedi. Tuna, "Bu mahkeme heyeti kusura bakmasın ama yabancı medya algı savaşı için malzeme sipariş etse daha fazlasını istemek aklına gelmezdi" ifadesini kullandı.

Salih Tuna'nın "Namussuz" başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

FAZ editörü Gutschker boşuna, “Bu adamı (Tayyip Erdoğan) çok tehlikeli kılan, onun öngörülemez olması” demiyor.

İkinci İstiklal Savaşı'mızdan da zaferle çıkacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Zafer, “Ya İstiklal ya ölüm” diyenlerin hakkıdır.

Yeter ki birlik olalım; “direniş cephesini” tahkim edelim, istemeden de olsa “bozgunculara” malzeme vermeyelim.

Bu meyanda sormak isterim: Atatürk'ün heykelini Rize meydanından kaldırmak nedir Allah aşkına? Hangi niyetle olursa olsun, isterseniz daha uygun bir yere o heykeli dikin, “bozgunculara” malzeme vermenin, hele hele Atatürkçülerin kalbini kırmanın ne alemi var?!

Yapmayın!

Bir de şu var: FETÖ soruşturmasını sulandırmak değilse niyetiniz, Cumhuriyet gazetesi çaycısını (hakaretten falan) tutuklamak da ne oluyor?

İlginçtir: FETÖ'den yargılanan Ali Bulaç dahil 54 gazetecinin mal varlığına el koyma kararını da aynı mahkeme almıştı.

Bu mahkeme heyeti kusura bakmasın ama yabancı medya algı savaşı için malzeme sipariş etse daha fazlasını istemek aklına gelmezdi.
 

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Yeni Şafak GazetesiCumhuriyet GazetesiŞenol BuranAli BulaçŞahin AlpayFETÖ

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