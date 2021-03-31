Yeni Şafak yazarı Çelik: Demek video çıkmasa Kürşat sosyal medyada gününü gün etmeye devam edecekti’ diyenler haksız değil

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, Demek video çıkmasa Kürşat sosyal medyada gününü gün etmeye devam edecekti’ diyenler haksız değil" düşüncesini dile getirdi.

Çelik yazısında, "Kürşat Ayvatoğlu... Kokain kullandığı görüntüler ile günlerdir gündemde. Bu ülkede uyuşturucu kullanıp da böylesine gündem olan başka biri yoktur herhalde. Dün İsmail Kılıçarslan yazdı. Uyuşturucu sabıkalısı ünlülerden örnekler verdi. Lakin Kürşat Ayvatoğlu farklı. Video yayınlanana kadar AK Parti’de büro elemanı olduğu için sosyal medyanın 'tükenmez siyasi malzeme’si artık kendisi. Fakat kendi sosyal medyası da malzeme doluymuş zaten. Henüz 28 yaşında. Lüks, şatafat içinde. Takım elbisem yakıyor pozları veriyor. Kokaini de son model cipin içinde çekiyor. Dikkat edin, hakkındaki haberler ‘lüks araçta kokain çekerken görüntüsü ortaya çıkan’ cümlesi ile başlıyor. Sorun da burada başlıyor. Tepkiler aslında altındaki milyonluk araca." görüşünü savundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşam tarzına ve bu tarzın inatla insanların gözlerine sokulmasına. Bu yaşta bu zenginlik nereden? İnsanlar işte bu görüntüden rahatsız. Bırakalım siyasi malzeme yapılmasını, genel bir tepki var. Kokain videosu çıkınca işine son verildi Kürşat’ın. ‘Demek video çıkmasa Kürşat sosyal medyada gününü gün etmeye devam edecekti’ diyenler haksız değil. Sorunlu geçmişine rağmen Kürşat’ı büro elemanı yapanlar sosyal medyasına hiç bakmadılar mı?

Bir kenara çekip, ‘Kürşat sen AK Parti Genel Merkezi’nde çalışıyorsun. Liderimizle, parti yetkililerimiz ile fotoğraflar çektiriyorsun. Onlara yakınmışsın görüntüsü veriyorsun. Fakat sosyal medyan başka şeyler söylüyor’ deme zahmetinde de bulunmamış belli ki. Kürşat’a iş vermişler ama ‘ağabeylik’ yapmamışlar. Kürşat’a partide iş verip, ‘davayı’ da anlatmamışlar. Başkasının çocukları görür de canı çeker diye eline ekmek verilmeyen nesil geride kaldı. Olan olmayan her şeyi sosyal medyada paylaşan gösteriş meraklısı bir nesil yetişti. Kürşat da onlardan biri. Adli sicil kaydı temizdi. Sosyal medyası ise AK Parti ilkelerinden kilometrelerce uzaktaydı. Olan oldu demek istemiyorum ama oldu. Saçılan saçıldı ve Kürşat’ın skandalları ‘sosyal medya sicil kaydı’ dönemini başlattı."