Yeni Şafak yazarı: 'Bu ülkede her zaman darbe olabilir' diyen insanları paranoyak olarak adlandıran kişiler ya salak ya da asalak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği yazısında "Darbelere karşı her an teyakkuz halinde olmalıyız" dedi.

Kaplan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarına isim vermeden değinirken, "Ülke kaosa sürüklenmeye çalışılıyor... Art arda yaşanan ve her gün yenilenir eklenen skandallar halkta tedirginlik oluşturuyor. 'Bir el', halkta infial oluşturacak ifşaatlar yaptırarak ülkenin yönetilemez hâle geldiği algısı üretmeye çalışıyor!" dedi.

“Bu ülkede darbe olmaz diyen kişiler var. Hem de çok miktarda. Bu ülkede darbe olmaz, diyen adam, zihnen darbeyi yemiş demektir zaten” diyen Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke, iki asır önce bizim elimizden alındı. Bu ülkenin hâs çocuklarının elinden alındı. O yüzden ülkeyi geri alma girişiminde bulunan milletin adamları ya Sultan Abdülhamid gibi iktidardan / tahttan uzaklaştırıldı ya Menderes gibi idam edildi ya da Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi gözümüzün içine baka baka gözümüzün önünde katledildi!

Bu ülke bu ülkenin hâs çocuklarının elinde olmadığı için, ipler hâlâ bizim elimize tam olarak geçemediği için bu ülkede ipleri bizim elimize alma girişimi her zaman olacaktır zorunlu olarak ve bu nedenle de darbe ihtimali her zaman söz konusudur.

Bu ülkede her zaman darbe olabilir, diyen insanları paranoyak olarak adlandıran kişilerin ya salak ya da asalak olduklarını söyleyeceğim ve bu kişilerin bilerek veya bilmeden bu ülkeyi kontrol eden derin dış şebekelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir iş yapmadıklarını iddia edeceğim."

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