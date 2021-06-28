Yeni Şafak yazarı: Birden fazla maaş alma, AK Parti döneminde sürekli olarak kısıtlanmıştır

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, AKP'li bazı bürokratların çift maaş aldığı iddiaları gündeme gelirken, "4-5 farklı yerden maaş alınamayacağını" savundu.

Ünlü, yazısında "AK Parti döneminde birden fazla maaş alma durumunun kısıtlandığını" öne sürerken, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde insanlar işlerini kaybederken kamuda dört beş yerden maaş alanlar var iddiası algı yönetiminde büyük bir alıcı kitlesi bulmaktadır. Bir de sözlerinizin yanlış olması halinde utanma duygunuz kaybolmuşsa ağzınıza her geleni söyleyebilirsiniz. Özellikle de isim belirtmeden genel ifadeler kullanarak dört beş yerden maaş alanlar ifadesini kullanmak ise daha fazla alıcı bulmaktadır. Sosyal medyadan yapılan yalan haberlerin yaptırımsız olmasını da üzerine koyarsanız gelsin yalanlar gitsin yalanlar.

Malum olduğu üzere, 631 sayılı KHK’de değişiklik yapılana kadar birçok kamu kurumu ve iştiraklerinden değişik adlar altında ücret alınabilmekteydi. 631 sayılı KHK’de yapılan değişiklikle önce bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilmesi sağlandı. 666 sayılı KHK ile 15.01.2012 tarihinden itibaren de çift maaş alma daha da kısıtlandı. Yani birden fazla yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden maaş alma AK Parti döneminde sürekli olarak kısıtlanmıştır. Bu nedenle mevcut mevzuata göre bırakın dört beş maaşı birden fazla yönetim ve denetim kurulu maaşı alınması dahi mümkün değildir."

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