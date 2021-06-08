Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: O ‘evrensel’ masallarını da başka bir raporun münasip bir yerine yerleştirirler artık…

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Köln'de kilise içindeki cinsel tacizlerle ilgili bir rapordan hareketle kaleme aldığı yazısında, "O ‘evrensel’ masallarını da başka bir raporun münasip bir yerine yerleştirirler artık… " dedi.

Saydam, yazısında "Ne zaman önüne ‘evrensel’ kelimesi eklenmiş bir kavram duysam içimde bir tereddüt uyanır… Haber bomba etkisi yaptı. 'Kilise’de deprem' başlıkları atıldı. Üstelik ilk olmadığı gibi yeni de değildi… Ne Almanya’da ne Avrupa’da ne de ‘evrensel’ diye diye kendi değerlerini yedirmeye kalkan ‘çok gelişmiş’ (!) başka bir Batılı ülkede…" diyerek, Köln Başpiskoposluğu bünyesindeki tacizlerle ilgili raporun 1975-2018 arasında çoğu 14 yaş altındaki 300'den fazla kişinin taciz mağduru olduğunu ortaya çıkardığı haberlerini hatırlattı.

Saydam, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları okuduktan sonra mide bulantısı ile karışık öfkeden kaynaklı baş dönmesi yaşayanlarınız varsa normal… Çok normal… Çünkü ölümden de beterini bir kez daha gösterdi bize Batı… Kurumsallaşmış, sistematik hâle gelmiş, milletin vergisiyle onların çocuklarına musallat olmuş, üstü kapatılmış Batı…

O ‘evrensel’ masallarını da başka bir raporun münasip bir yerine yerleştirirler artık… Çünkü ikiyüzlülüklerini anlatmaya tek bir rapor yetmeyecek…"

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