Yeni Şafak yazarı Aktay: Bir intihardan ideolojik miras ummak

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, bugünkü “Bir intihardan ideolojik miras ummak” başlıklı yazısında TÜİK verilerine göre Türkiye’de günde ortalama 8 kişinin intihar ettiğini belirterek” Bu da yılda üç bin kişinin intihar ettiği anlamına geliyor” dedi.

Elazığ’da cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan dolayı yaşamına son veren tıp öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara intiharı kadar dikkati çeken tek bir olayın olmadığını yazan Aktay, şöyle devam etti: “Gündem oldu olmasına ama yeterince tartışıldığını, yani işin erbabınca, sosyologlarca, psikologlarca yeterince değerlendirildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü oluşan gündem bu intiharın terekesinden pay kapma yarışından başka bir şeye yol vermiyor.

İntihar edenin ardından bu olayın bir politik kar nesnesine dönüştürülmesi aslında tipik bir durum. Genellikle intiharın gerçek nedenlerini, intihar edenin duyguları ve düşünceleri üzerinden anlamak tam olarak mümkün olmuyor. O alan artık erişime kapalıdır çünkü. Geriye sadece bu olayın geride kalanlarca yorumlanması ve bunun üzerinden herkesin kendi teorik, ideolojik veya en basit düşüncelerini beslemesi kalıyor”

Aktay intihar konusunda Sosyolog Emile Durkheim ile Muş Alparslan Üniversitesi’nden Dr. Abdülkadir Şen’in çalışmalarına yer veren ve 2000 yıllarının başında Batman’da yaşanan kadın intiharlarını hatırlattı. Aktay, şöyle devam etti:

Şen’in “Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ilk 50 ülke içinde hiçbir Müslüman ülke yok. İlk yüz içinde ise sadece üç Müslüman ülke var. Dünyada 100 bin kişi başına düşen intihar oranlarında Müslüman ülkeler en iyi karneye sahip. Batı ülkelerinde bu oran 40’lara varırken Müslüman ülkelerde 2-3’lerde seyrediyor” görüşüne yer veren Aktay, “Araştırmalar dindarlıkla intihar oranları arasında da ters bir ilişki olduğunu gösteriyor. Buna göre hangi dinden olursa olsun dindarlık arttığında intihar olayları da azalıyor” diye yazdı.

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