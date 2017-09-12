Yeni Şafak yazarı: AK Parti'yi iktidardan alaşağı etmenin tek yolu, AK Parti içinden bir başka parti çıkarmak

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, "AKP'yi iktidardan alaşağı edilmesinin tek yolunun, AKP içinden bir başka partinin çıkarılmasından geçtiğini" savundu. Öztürk, "Soru şu, Ak Parti içinde bu projeye teşni olanlar var mı? Ak Parti’yi bir koalisyon olarak düşünürsek, sorunun cevabı, 'neden olmasın'dır" diyen Öztürk, "2018’in ilk aylarına ulaştığımızda ne demek istediğimi alenen göreceğiz diye düşünüyorum. Yanılmayı çok isterim" ifadesini kullandı.

Hasan Öztürk'ün "Kriptoyu nasıl tanıyabiliriz mülahazası" başlığıyla yayımlanan (12 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Ak Parti’nin alternatifi

Ak Parti’nin alternatifi yine Ak Parti. O nedenle Ak Parti’nin iktidardan alaşağı edilmesinin tek yolu partiyi bölmekten, Ak Parti içinden bir başka parti çıkarmaktan geçiyor; biliyorlar!

Hal böyle olunca, Ak Parti’yi bir şekilde 2019 öncesinde çatlatmak istiyorlar. Türkiye’nin tahkim edilmiş siyasi iktidarını bir şekliyle yıkmak isteyen kurmay zeka, Meral Akşener figürü üzerinden “Mevcut siyasi iklimi değiştirmeyi” hesap ederken aynı zamanda Ak Parti içine de el atıyor!

Akşener hareketinin amacının, “Mevcut siyasi tabloyu değiştirmek” olduğunu ilan etmesi, aslında Ak Parti içine de bir mesajdı. Yani iktidar olup millete hizmet etmekten söz etmiyorlar. Mevcut siyasi tabloyu yani tahkim edilmiş siyasi iktidarı yıkmayı amaçlıyorlar. Yerine neyi inşa edecekler sorusunun cevabıysa yok.

Çünkü, Meral Akşener hareketi ya da CHP’nin Ak Parti’ye siyasi bir alternatif olamayacağını farkındalar. Alternatifin Ak Parti’nin içinden çıkacağını biliyorlar ve bütün planlarını ona göre yapıyorlar.

Peki soru şu, Ak Parti içinde bu projeye teşni olanlar var mı?

Ak Parti’yi bir koalisyon olarak düşünürsek, sorunun cevabı, “neden olmasın”dır.

2018’in ilk aylarına ulaştığımızda ne demek istediğimi alenen göreceğiz diye düşünüyorum.

Yanılmayı çok isterim.