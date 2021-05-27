Yeni Şafak yazarı: AK Parti kadroları, Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını bir ‘eğitim malzemesi’ olarak görmeli

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin olarak, "AK Parti kadroları, Sayın Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını mutlaka bir ‘eğitim malzemesi’ olarak görmeli; siyasi analiz ve öngörü çalışmalarında merkeze oturtmalılar" dedi.

Yeni Şafak yazarı Saydam, Erdoğan'ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini açıkladı, İyi Parti lideri Akşener'i "Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" diyerek hedef aldığı konuşmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Saydam, "Bir bütün olarak izlendiğinde anlaşılacağı gibi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ve AK Parti iktidarına karşı düzenlenen oyunların, kurulan tezgâhların, döndürülen dolapların arka planını ayrıntılarıyla ortaya koydu. İçişleri Bakanı’na ve Binali Yıldırım’a karşı yürütülen yıpratma kampanyasının onların şahsını değil, ülkemizi hedeflediğini anlattı.

Bunun gerekçesi de çok açıktı: Türkiye’nin ‘millî bağımsızlık politikası’, millî savunma sanayisini geliştirmesi ve bölgeler üstü (interregional) bir güç olarak kabul görmesi, Birinci Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi emperyalist güçlerin bölgedeki oyunlarına çomak sokması, pandemi gibi dünya tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birinden mümkün olan en az hasarla çıkmayı başarması, geçmişte olduğu gibi ‘birilerinin uydusu’ gibi hareket etmemesi… Ez cümle, ‘haddini bilmezliği (!)’

Türkiye’ye haddini tekrar bildirmek için etmediklerini bırakmıyorlar. Biz yine de Cumhurbaşkanı’nın o tek kelime ile ifade ettiği sonuca inananlardanız: 'Başaramayacaklar!'" düşüncesini dile getirdi.

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