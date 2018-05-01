Yeni Şafak yazarı: AK Parti içinde sadakatle yalakalık ayırt edilemiyor artık

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP içinde "Yanlışa yanlış, doğruya doğru" demek konusunda sıkıntılar yaşandığını savundu.

Öztürk, "AK Parti’nin eğri kılıçları kimlerdir?" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2018) yazısında "Zira, eleştiri yapmakla ihanet etmek karıştırılıyor. Sadakatle, yalakalık ayırt edilemiyor artık" ifadesini kullandı.

Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti’nin hiç yanlış yapmadığını, Erdoğan’ın hatasız kul olduğunu iddia eden yok sanırım. Nitekim Erdoğan kendisinin ve partisinin hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını kamuoyu önünde sıralayacak kadar da cesur davranıyor."