Yeni Şafak yazarı Acet: Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinde Türkiye’nin paha biçilemez rolü

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, “Bu defa olacak mı?” başlıklı yazısında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleştirdiği müzakere görüşmesini kritik etti.

Acet, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun “Özel operasyonun ana hedefinin ilk bölümü tamamlandı.” açıklamasının Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinden çıkabilecek sonuçlara dair de bir fikir verdiğini yazdı.

Görüşmelerin bitiminde Rus tarafından “Diyalog şartlarını oluşturmak için Kiev ve Çerniçiv şehirlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri askıya alacağız”, Ukrayna heyetinin temsilcilerinden de “Müzakerelerde bazı maddeler üzerinden uzlaşabildik” açıklamasını yapıldığını hatırlatan Acet, tarafların açıklamalarının “Kısmi ateşkesin önü açıldı” şeklinde yorumlandığını aktardı.

“Ateşkes sürecinde Türkiye’nin paha biçilemez rolü”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için gittiği Brüksel’den dönüşte yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’e “Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın, onurlu bir çıkış yap, diyeceğim” dediğini hatırlatan Acet, şöyle devam etti:

“Ankara, bir yandan Rusya’nın Ukrayna işgaline net bir şekilde karşı çıkıp, öbür yandan Batı’nın uyguladığı yaptırımlara dahil olmadan dengeli bir politika takip ediyor.

Bu tutum, bu savaşta Türkiye’yi ‘diplomasinin merkezi’ haline getirdi.

Herkesin taraflardan taraf seçtiği, kimi ülkelerin pis hesaplar yapıp, savaş büyüsün ve yayılsın diye ortalığı kızıştırdığı bir ortamda, bu dengeli tutum sonuç üretirse eğer, öyle bir durumun paha biçilemez bir değerinin olacağı ortada.

Ülkelerin pozisyonları bir yana, savaş nedeniyle evlerini barkların terk eden milyonlarca insan için umut olmanın ne kadar büyük kıymet arz ettiğini düşünebiliyor musunuz?

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rehberliğinde gelişen, olgunlaşan, dış politikaya başka başkentler değil de, Ankara’nın öncelikleri üzerinden bakılması/yaklaşılması kararlılığının ürettiği büyük bir değer bu.

Erdoğan, dünkü müzakerelerin açılış konuşmasını yaparken, “Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Rusya-Ukrayna) da hakkını, hukukunu koruyan adilane bir yaklaşım sergiledik” ifadelerini kullandı.

Her iki taraf için de güven telkin eden sözler bunlar.”

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