Yeni Şafak yazarı Acet: Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu’na yeni anayasa için destek aramak üzere gitmiş

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaretine ilişkin olarak, "Yeni anayasa için destek aramak üzere gitmiş." değerlendirmesini yaptı.

Acet yazısında, "Büyük Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını çok önemli buluyor. Mevcut Anayasa’nın 12 Eylül döneminde darbeciler tarafından yapılmış olan anayasa olma özelliğini koruduğu gerçeğinden hareketle, sivil ve demokratik bir anayasanın bütün partilerin katılımıyla yapılması fikri savunuluyor. Destici’nin CHP’nin kapısını çalmasının temel gerekçesi de bu zaten.Görüşmede Erdoğan’ın çağrısında herhangi bir dayatma olmadığı, kendilerinin de bu çalışmalara bir şans vermesi gerektiği yönündeki görüşünü, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere anlatmış. BBP Genel Başkanı’nın bu çabasına CHP’nin verdiği yanıtı, daha önceki tecrübelerden yola çıkarak herkes tahmin edebilir." ifadesini kullandı.