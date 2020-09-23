Yeni Şafak yazarı Acet: Muhtemelen önümüzdeki hafta, günlük Koronavirüs tablosunda bir değişiklik daha yapılacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Sağlık Bakanlığı'nın günlük verileri paylaştığı Koronavirüs tablosunda gelecek hafta değişiklik yapılacağını öne sürdü. Acet, "Özellikle filyasyon çalışmalarının sonuçlarına dair veriler paylaşılacak." düşüncesini dile getirdi.

Acet, "Sayıları 11 bini geçen filyasyon ekiplerin neler yaptığı, nerelere ulaşabildikleri aktarılacak. Ayrıca, o değişiklikten sonra sağlık kuruluşlarının hasta yükünün biraz daha detaylandırıldığı bilgiler paylaşılacak. Bu şekilde, 29 Temmuz’da yapılan değişikliğin gerekçelerinin toplum tarafından daha iyi anlaşılacağı söylenebilir." görüşünü savundu.

Acet, "29 Temmuz'da, tablonun sol tarafındaki bölümde yer alan 'Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı' ile 'Entübe Hasta Sayısı' çıkarıldı, onların yerine 'Hastalarda Zatürree Oranı' ve 'Ağır Hasta Sayısı' paylaşılmaya başlandı. Tablonun sağ tarafında yer alan bölümde ise, 'Bugünkü Vaka Sayısı' ifadesinin yerini 'Bugünkü Hasta Sayısı' aldı. 29 Temmuz’dan beri testi pozitif çıkıp da tedavisi evde yapılanların sayısı ise açıklanmıyor" ifadesini kullandı.

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