Yeni Şafak yazarı Acet: Kabine değişikliğinin eli kulağında mı?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, kabine değişikliği kulislerine ilişkin olarak, "Daha önce de defalarca olacağı söylenen, olacağını söyleyenleri açıkta bırakan Bakanlar Kurulu değişikliği bu defa gerçekten gündemde mi?" diye sordu. Acet, "Edindiğim izlenim, Erdoğan’ın kabine, MKYK, yahut parti grubunda olup da birden fazla ‘şapkası’ olanların sayısını azaltacağı yönünde" düşüncesini dile getirdi.

Yazısında, "AK Parti'nin büyük kongresinin yapılacağı bu haftaya dikkat!" uyarısında bulunan Acet, "Ben yine de temkin payını bırakmadan yazmış olayım ama bu defa AK Parti’nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi’ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda. Bu konuda söz ve karar sahibinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu herkes biliyor. Böyle meselelerde genellikle ketum olduğu bilinen Erdoğan’ın, bu defa etrafına birtakım sinyaller verdiğini duyuyoruz. Çarşamba günü yapılacak kongreye endeksli bir değişim söz konusu olabilir. 7. Büyük Kongre’de, parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Denilene göre Erdoğan, MKYK listesini hazırlarken, milletvekili olmayan isimler üzerinde yoğunlaşacak. Eğer, mevcut bakanlardan MKYK’ya almayı düşündüğü isimler olursa, o zaman önce Bakanlar Kurulu değişikliği gündeme gelebilir. İlla ki, öyle olacak diye bir durum da söz konusu değil tabii. Ama edindiğim izlenim, Erdoğan’ın kabine, MKYK, yahut parti grubunda olup da birden fazla ‘şapkası’ olanların sayısını azaltacağı yönünde." ifadesini kullandı.