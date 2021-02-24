Yeni Şafak yazarı Acet: Erdoğan’ın kongre arifesinde İstanbul için çekirdek gelen bir isme yönelmesi 2023 yolunda önemli mesajlar içeriyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, AKP İstanbul İl Başkanlığı seçimine tek aday olarak giren Osman Nuri Kabaktepe’ye ilişkin olarak, “Erdoğan’ın kongre arifesinde İstanbul için çekirdek gelen bir isme yönelmesi 2023 yolunda önemli mesajlar içeriyor “ görüşünü savundu.

Acet, “Şimdi de, Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanlığı için Milli Görüş geleneğinden gelen bir isme yönelmesi, merakları celbeden bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Ak Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak ismi gündeme gelince, Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili bir takım araştırmalar yaptım. Eski arkadaşlarını bulup konuştum. Şu an Ak Parti camiasında saygın bir yeri olan, isminin kullanılmaması şartıyla konuşan bir isim, Kabaktepe’yi '1980 sonrasındaki Milli Görüş hareketinin gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri' olarak anlattı. 'O 6-7 kişi içinde en genç olan isimdi' diyerek." ifadesini kullandı.

Acet yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın kongre arifesinde İstanbul için çekirdekten gelen, direklere afiş asarak siyaset yapmaya başlamış, gençlik örgütlenmesinde başarılar göstermiş bir isme yönelmesi, 2023 yolunda önemli mesajlar içeriyor. Sadece 2023 değil tabi, çeyrek asır sonra kaybedilen İstanbul için 2024 Mart sonunda yapılacak seçimlere dönük de, teşkilattaki yenilenme üzerinden bir başlangıç vuruşu anlamına geliyor bu hamle."