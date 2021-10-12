Yeni Şafak yazarı: ABD'nin hedefi Irak, Suriye gibi Türkiye’nin de parçalanması

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, ABD’nin Orta Doğu politikasını değerlendirdiği bugünkü yazısında “Amerika’nın bölgemiz için uzun vadeli stratejik hedefleri değişmemiştir. O hedefler, Irak, Suriye gibi Türkiye’nin de parçalanmasıdır. Ayrıca, PKK’ya devletçik kurdurmaktır” dedi.

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 Zirvesine az bir süre kaldığını belirten Öztürk, ABD’nin 30 yıldır Orta Doğu stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İsrail politikasını irrasyonel olarak niteleyen Öztürk, “Orta Doğu’da, 'tehdit' olarak gördüğü bütün yekpare ve nispeten güçlü ülkeleri tek tek parçalama stratejisini 1991 Birinci Körfez Savaşı’ndan bu yana adım adım uygulamaya koydu” dedi.

ABD Başkanları Obama ve Trump döneminde Orta Doğu’da yaşanan değişikliklere değinen Öztürk, Başkan Biden’ın Kongre’ye bir mektup yazdığını belirterek “ Amerika’nın bölgemiz için biçtiği rol ve o rol üzerinden kendisine tehdit olacak ülkeyi bir kez daha ilan etti: Türkiye! Biden, Suriye’deki ‘Amerikan kara gücü’, terör örgütü PYD-YPG/PKK’yı savunma ve koruma uğruna ‘Türkiye’nin Suriye’deki harekatının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini’ söyledi” diye yazdı.

Türkiye’nin IŞİD’e karşı sahada savaşan tek ülke olduğunu savunan Öztürk şöyle devam etti:

Türkiye PYD-YPG/PKK ile mücadele eden tek ülke. Ama ne hikmetse Biden, tarafından Türkiye’nin terör örgütleriyle meşru mücadelesi Amerika’nın ulusal güvenlik ve dış politikasına karşı alışılmadık olağanüstü bir tehdit olarak algılanıyor.

O zaman son sözümüz şu olsun:

Amerika’nın bölgemiz için uzun vadeli stratejik hedefleri değişmemiştir. O hedefler, Irak, Suriye gibi Türkiye’nin de parçalanmasıdır. Ayrıca, PKK’ya devletçik kurdurmaktır.

Bu stratejiye direnmek ve mücadele etmek Türkiye’nin başat görevidir."