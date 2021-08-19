Yeni Şafak yazarı: ABD mağlup oldu fakat Afganistan da kaybetti

Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz Afganistan’daki son gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında, ABD’nin ülkeye çok zarar verdiğini fakat coğrafyanın genelinde olduğu gibi Afganistan’ın da kaybettiğini yazdı.

“ABD’nin Afganistan’da mağlubiyeti ile bağımlı yapıların güç kaybetmesi arasında ilişki kurmamız gerekir. Onlar devlet yapılarını zayıflatmak üzere bağımlı yapılara destek vermişti” diyen Türkyılmaz, ABD ve Batının desteklediği devletleri zaafa uğratan terör grupları güçten düştükçe ABD açıkça kaybetmeye başladığını ifade etti.

“ABD mağlup oldu ve çekiliyor ama Afganistan büyük bir zafer kazanmadı” diyen Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Geriye harabe halinde bir ülke kaldı. Afganistan bütün birikimini bu kırk yıllık savaşlarda kaybetti. Zaten zayıf bir ülkeydi fakat elde var olanlar da kaybedildi. Afganistan’ın kendini toparlayabilmesi için çok fazla emek sarf edilmesi gerekiyor. Fikrî düzeyde de etkileri uzun süre devam edecek kayıplar yaşandı. Dinî düşünce sahasında yaşanan kayıpları önemsemek gerekir.

Türkiye, Afganistan’a hiçbir zaman sırtını dönmedi. ABD’nin Afganistan’ı terk edeceği anlaşıldıktan sonra da Afganistan’a desteğin devam edeceği anlaşılıyor.

Bu da anlaşılır bir durumdur. Afganistan ile tarihten gelen bağlarımız çok güçlüdür. Afganistan’ın yeniden imar sürecinde Türkiye’nin etkili olabileceğini söyleyebiliriz.

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