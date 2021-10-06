Yeni Şafak'tan çağrı: Mark Zuckerberg'in dokunulmazlığı kaldırılsın!

T24 Haber Merkezi

İktidara yakınlığıyla tanınan Yeni Şafak gazetesi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ü yaşanan 6 saatlik kesintinin ardından ''dijital diktatör'' olarak nitelendirdi ve Zuckerberg'den ''hesap sorulmadığını'' ifade ederek ''dokunulmazlığı kaldırılsın'' diye çağrı yaptı.

Gazetenin manşetten verdiği haberde ''ABD'deki düzenleme ve yargı kararlarının Facebook'u kural tanımaz hale getirdiğini'' ifade edilirken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya düzenlemesine destek verdiği gerekçesiyle Twitter hesabının askıya alındığı ve Facebook hesabının kısıtlandığı iddia edildi. Sosyal medya platformları, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği gerekçesi ile kapatmıştı.

''Facebook ve bünyesindeki WhatsApp ile Instagram'da yaşanan 7 saatlik kesinti sosyal medya devi üzerindeki tartışma ve kuşkuları alevlendirdi'' denilen haberde, şirketin verilerin çalındığı iddialarına da ''tatmin edici'' bir cevap vermediği ve ''algoritmalarla nefreti yaydığı'' yazıldı.

Haberde ayrıca, ''Facebook, WhatsApp ve Instagram aracılığıyla milyarlarca kişinin kişisel bilgileri ticari ve siyasi hesaplarla pazarlanıyor. Şirketin Instagram için yaptırdığı araştırmada çıkan, 'sosyal medya gençlerin psikolojisini ve beden algısını bozuyor' şeklindeki sonucu gizlediği ortaya çıkmıştı'' denildi.