Yeni Şafak: Suikastçı polis 15 Temmuz'dan sonra iki gün izin almış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen 1994 doğumlu çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iki günlüğüne izne çıktığı bildirildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberi şöyle:

Ssaldırgana ilişkin incelemeler başlatılırken, 'FETÖ' bağlantılarının bulunduğu iddia edildi. Bu kapsamda araştırma çalışmalarının başlatıldığı ve saldırganın FETÖ'yle bağlantısına dair güçlü bulguların bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, 1994 Aydın Söke doğumlu





Suikasti gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz'da 'FETÖ'nün İstanbul ve Ankara'da düzenlediği darbe girişimi sırasında yaptıkları ise dikkati çekti.



Saldırganın 15 Temmuz'da görevli olduğu Diyarbakır'da iki günlük yasal izin kullandığı iddia edildi.