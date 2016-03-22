Yeni Şafak: Sansürün arkasında FETÖ'cü bağlantılar var

Yeni Şafak gazetesi, Facebook hesaplarının kapatılmasının arkasında Gülen cemaatinin olduğunu öne sürdü. "Sansürde paralel izi" başlığıyla yayımlanan haberde, "Yeni Şafak'ın Facebook hesaplarının kapatılmasının arkasından FETÖ'cü bağlantılar ortaya çıktı. Paralel yapıya yakınlığını gizlemeyen ve bir süre önce Facebook'ta işe başlayan Türk mühendis İbrahim Okuyucu'nun Yeni Şafak’ın resmi sayfasının kapanmasında parmağı olduğu belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazete ayrıca, Twitter'in San Francisco'daki merkezinden ayrılarak Facebook'ta çalışmaya başlayan mühendis İbrahim Okuyucu için, "Fethullahçı yapıyla bağlantısını gizlemeyen İbrahim Okuyucu'nun attığı tvitler de dikkat çekiyor. 22 Aralık 2013 tarihinde Mehmet Baransu'ya neden verified hesap yapmıyorsun diye soran Okuyucu, 19 Aralık 2013 tarihinde yine Mehmet Baransu'ya bir tvit atarak staratejik tavsiyelerde bulunuyor"

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında yayımlanan haber şöyle:

"Yeni Şafak'ın toplamda 10 milyondan fazla takipçiye sahip olan Türkçe, Arapça ve spor sayfalarına uygulanan sansürün arkasından FETÖ'nün Facebook'la bağlantıları ortaya çıktı. FETÖ'yle bağlantısını her fırsatta ortaya koyan Türk mühendis İbrahim Okuyucu, Yeni Şafak'ın sayfaları gerekçesiz olarak kapatılmadan kısa bir süre önce Facebook'ta işe başladı.

Hesapları kapattırıyordu

17 Aralık darbe girişiminden bir ay önce Twitter'da işe başlayan Okuyucu, 10-11 kişilik mühendis takımının başına getirilerek Teknik Müdür unvanıyla görev yaptı. Bu süreçte montajlı tapeler ve FETÖ aleyhine hesapları kapattırmasında parmağı olduğu iddia edilen Okuyucu, Aralık 2015'te Twitter'dan ayrılarak, Ocak 2016'da Facebook'ta çalışmaya başladı.

17 Aralık'tan bir ay önce işe başladı

1994-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde okuyan Türk mühendis, üniversiteden sonra mastera başladı. Master yaptığı süreçte Maliye Bakanlığı'na da proje yapan Okuyucu, 2 yıl sonra ise ABD'nin bilişim merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi'ne gitti. 2000 yılından bu yana ABD'de yaşayan Okuyucu, 2010 yılında bir arkadaşı ile birlikte Facebook'a uygulamalar yazan bir şirket kurdu, 17 Aralık darbe girişiminden 1 ay önce de Twitter'da işe başladı. Twitter'da 10-11 Mühendis takımın başında “Engineering Manager” yani Teknik Müdür unvanıyla görev aldı. Her fırsatta hükümet karşıtı görüşlerini açıklayan İbrahim Okuyucu'nun askere gitmemek için master yapıp ABD'ye yerleştiği biliniyor.

FETÖ'cülerle yakın ilişkisi var

Fethullahçı yapıyla bağlantısını gizlemeyen İbrahim Okuyucu'nun attığı tvitler de dikkat çekiyor. 22 Aralık 2013 tarihinde Mehmet Baransu'ya neden verified hesap yapmıyorsun diye soran Okuyucu, 19 Aralık 2013 tarihinde yine Mehmet Baransu'ya bir tvit atarak staratejik tavsiyelerde bulunuyor: “Siteyle vakit kaybetme, Twitter'dan yaz, buradan açıkla herşeyi”

Fuat Avni'ye tavsiyeler

İbrahim Okuyucu, Türkiye'de hükümet karşıtlığı ve hükümete darbe eyleminin destekçisi olarak bilinen “Fuat Avni” hesabına ise Twitter hesabının güvenliğini nasıl sağlayacağına dair tavsiyeler vermekten de geri durmadı. Kendi kişisel hesabından Fuat Avni'ye 'reis' diye methiyeler düzen Okuyucu'nun 12 Ocak tarihli tiviti dikkat çekti. Okuyucu tvitinde, “Reis sen de tuttun tam ben işten ayrıldıktan sonra kestin yazmayı. Laf söz oluyo sonra :) @fuatavni_f” dedi.



FETÖ’nün basın ayağının başında olan Samanyolu TV’nin “Ayna” programının yapımcısı Saim Orhan Twitter Merkez Ofisi’ne giderek İbrahim Okuyucu ile görüşmüştü.

3 ay sonra sayfalarımız kapatıldı

17- 25 Aralık Darbe girişiminden sadece birkaç ay önce Twitter'da işe başlayan ve o günden bu yana Twitter'da istedikleri hesabı onaylatıp, istemedikleri hesabı kapattıran FETÖ'cü İbrahim Okuyucu, Aralık 2015'te Twitter'dan ayrılarak, Ocak 2016'da Facebook'ta çalışmaya başladı. FETÖ'cü Okuyucu'nun Facebook'ta işe başlamasından 3 ay sonra Türkiye'nin medyadaki en büyük sayfaları olan Yeni Şafak'ın sayfalarının kapatılması ve FETÖ üyelerinin “bahar” mesajları yeni bir operasyonun habercisi olduğunu düşündürüyor.



Yeni operasyonlar mı var?

Facebook'un toplamda 10 milyon takipçili Yeni Şafak sayfalarını kapatmasının arkasından yayınlanan “sansüre karşı birlik olma” çağrısından sonra Twitter'daki FETÖ'cü hesaplardan “Sencer” Facebook'un içinden aldığı bilgileri paylaştı. Sadece Yeni Şafak ve Facebook arasında bilinen teknik bilgileri yazan “Sencer abi” olarak anılan hesap, önce paylaşımlarını sildi sonra da çok etkin olan hesabını kapattı. Bu hesabın “başka bir Türkiye gazetesi daha inceleniyor” şeklindeki yorumu ise milli ve yerli duruşu belli olan gazetelere yönelik bir Facebook operasyonu yapıldığını gözler önüne serdi.

rarası bir yaptırımdır. Nereden bakarsanız bir skandaldır" diye konuştu.