Yeni Şafak: İran, Rusya desteğiyle Yemen'e girecek

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Rusya'nın Yemen'e müdahale edeceğini öne sürdü. Gazetenin, manşetine taşıdığı haberde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin "İran ve Rusya arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği var. Bu işbirliği sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak, Irak, Lübnan ve Yemen'de de sürecek” şeklindeki ifadeleri "Rusya, Yemen'e girecek" diye yorumlandı.

Yeni Şafak'ın, El-Arabiya haber sitesine dayandırdığı haber şöyle:

İran radyo ve televizyonuna bağlı İranlı Gazeteciler Kulübü Ajansına açıklama yapan Velayeti “İran ve Rusya arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği var. Bu işbirliği sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak, Irak, Lübnan ve Yemen'de de sürecek” ifadelerini kullandı. Rusya'nın yaptığı hava saldırılarını savunan Velayeti, ay başında Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, gazetecilerin “İran, Rusya, Suriye ve Hizbullah arasında bir ittifak oluşturulmasının mümkün olup olmadığı” yönündeki sorusunu, “Elbette, ideal olan bu. İran bölgesel meselelerde Rusya'yla stratejik bir işbirliği yürütüyor. Böyle bir ittifak oluşturulması için gereken ön koşullar hazırlanmış durumda” diyerek cevaplamıştı.



Riyad-Tahran çatışması



Riyad yönetimi, Tahran'ı isyancı Husilere silah, para ve savaşçı desteği vermekle suçlarken, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de “İran'ın ülkesinin içişlerine müdahalesinin belgeli olduğunu ve bunun yeni bir durum olmadığını” belirtmişti. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin İran destekli Şii Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) ülkesindeki ilerleyişinin durdurulması için yaptığı çağrı üzerine, Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinden oluşan koalisyon güçleri 26 Mart'ta “Kararlılık Fırtınası” adı verilen operasyon başlatmıştı.



Rus yıkımı masada



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “övgülerin en büyüğünü hak ettiğini” iddia ettiği Suriye'de Esed'in yanında savaşan Rus güçlerinin, Yemen'de İran destekli Husiler'in yanında yer alması, ülkede Suriye'dekine benzer bir yıkıma hizmet edecek. İran ve Hizbullah'ın yoğun askeri desteğine rağmen sahada kaybeden Esed, 30 Eylül'den bu yana devam eden Rus hava saldırıları ve askeri desteğiyle direnişi kırabildi. Suriye'de 30 Eylül'den bugüne misket ve güdümsüz bombaları kullandığı hava saldırılarında okul, hastane ve cami gibi çok sayıda sivil yerleşim alanlarını vuran Rusya, 2 binin üzerinde sivili katlederek rejim güçlerine alan açtı. Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun desteğini alan Cumhurbaşkanı Hadi'ye karşı savaşan İran destekli Şii Husilerin olası bir Rusya desteği ile savaşın seyrini değiştirme ihtimali mümkün. Moskova yönetiminin, Suriye'de Esed rejimine verdiği yoğun destekten sonra Yemen'de de İran'la işbirliği yapması, 2011'den beri devam eden Suriye'deki iç savaşın benzeri bir senaryoya hizmet edebilir.

