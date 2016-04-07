Yeni Şafak: PKK, Azerbaycan'a karşı Ermenistan saflarına militan gönderdi

Yeni Şafak gazetesi, PKK'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara militan desteği gönderdiğini öne sürdü. "PKK'dan Erivan'a destek" başlığıyla yayımlanan haberde, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalara PKK militan desteği gönderdi. Kandil’in talimatıyla Ermenistan saflarında savaşmaya giden 400 kişilik terörist grubu, bomba ve operasyon konusunda eğitimli militanlardan seçildi" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'nı yürüten Bese Hozat'ın Kandil-Erivan arasında görüşme trafiğini yürüttüğü öne sürüldü.

Yılmaz Bilgen'in imzasıyla yayımlanan (7 Nisan 2016) haber şöyle:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların başladığı ilk günlerde PKK terör örgütü Ermenistanlı dostlarına destek olmak için 400 tane militanını bölgeye gönderdi. Kandil ve Kamışlı'dan gelen birlikler Ağrı'dan Ermenistan'a geçti. Sevan Gölü bölgesinden PKK'ya ayrılan Vardenes Kampı'na geçen 400 kişilik terör grubu, Karabağ'da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte sıcak bölgelere gönderildi.

Bese Hozat kilit isim

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'nı yürüten Bese Hozat Kandil-Erivan arasında görüşme trafiğini yürütüyor. Tunceli doğumlu Hozat PKK'nın Ermenistan'a militan gönderme planını da yönetiyor.

Suriye'den 150 Ermeni katıldı

Azerbaycan ile savaşmak için Ermenistan'a geçen militanlar arasında IŞİD ve muhaliflere karşı PKK'nın Suriye kolu PYD saflarında savaşan 150 Ermeni asıllı militan da yer alıyor. Halep ve Haseke bölgesinde yaşayan PYD mensubu Ermeniler Halep-Şeyh Maksut, Kobani, Tel Abyat ve Azez bölgelerinde örgütle birlikte IŞİD ve muhaliflere karşı savaşıyor.



3 kente dağıldılar





Ağrı üzerinden Ermenistan'a geçen teröristler Dağlık Karabağ bölgesindeki üç ayrı şehre sevk edildi. Laçin, Şuşa ve Kelbecer şehirlerine dağıtılan teröristler oradan da sıcak çatışmaların sürdüğü Ağdam, Cebrail, Zengilan ve Fuzuli cephelerine gönderildi.

Tecrübeli militanlar seçildi

Kandil'in talimatı dahilinde Ermenistan saflarında savaşmaya giden teröristler bomba ve operasyon konusunda eğitimli militanlardan seçildi. Silahsız olarak Ermenistan'a geçen 400 kişilik ekip Ermenistan'a daha önceden geçen 80 kişilik bir terör grubu ile Vardenes terör kampında buluştu.

3 Ermeni asıllı terörist kılavuzluk etti

PKK terör örgütü içerisinde Ermeni asıllı kişilere ait olan Ağrı Kartalları isimli birliğin Livan Karadağ, Hemaran Kervaçiyan ve Servet Bagopşin isimli 3 terörist Ağrı'dan Ermenistan'a geçen gruba kılavuzluk etti.



'Destek olun' talimatı!



PKK'nın örgüt içinde yayınlanan talimatında, Kobani ve Tel Abyat savaşında 120'den fazla Ermeni milisin PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek verdiği ve tarihi süreçte Ermenilerin Kürt direnişinin yanında yer aldığı vurgusu yapılarak “Ermeni kardeşlerimize bu zor günlerinde destek olmalıyız” ifadelerine yer verildi.