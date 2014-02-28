Yeni Şafak: Paralel yapı Başbakan'ın evinin krokisini çıkardı, her adımını izledi

Yeni Şafak gazetesi, devlet içine sızdığı iddia edilen ve Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen “paralel yapı”nın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul'daki evleri, Başbakanlık binası ve ofisleri ile tüm görüşmelerine ilişkin koordinatları takip ederek kayda aldığını yazdı. Yeni Şafak gazetesinin haberinde, Erdoğan'ın evinin krokisinin CELL Haritaları bahanesiyle dosyaya konulduğu da belirtildi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (28 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Alçaklık” başlıklı haber şöyle:

Binlerce kişiyi dinleyen paralel örgüt, GSM operatörlerinin baz verileriyle oluşturduğu CELL haritaları üzerinden Başbakan'ı takip etti, evini ve ofisini izlemeye aldı.

17 Aralık darbe girişiminin tüm ayrıntıları gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Komplonun hemen ardından Türkiye'nin belli başlı 40 işadamına yönelik 25 Aralık operasyonunu devreye koyan paralel yapının Başbakan'ın evinin krokilerini de çıkardığı tespit edildi. Belgelerde Erdoğan'ın evinin krokisinin CELL Haritaları bahanesiyle dosyaya konulduğu ve baz istasyonu verileri aracılığıyla dakika dakika izlendiği belirlendi. 17 Aralık operasyonları sonrası ortaya belgelerde Erdoğan'ın 'örgüt lideri' olarak soruşturmalara dâhil edildiği de böylece ortaya çıkarıldı. Tutanaklarda İstanbul 2. Nolu Hâkimliği vasıtasıyla elde edilen dinleme ve teknik takip izinlerinin Başbakan'ı izlemek üzere kullanıldığı belirlendi.

Adım adım fişlemişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun uydurma bir terör örgütü soruşturması adı altında 2280 kişinin dinlendiğini açıklamasıyla birlikte resmi olarak da ortaya çıkan paralel telekulak skandalına imza atan kişilerin Başbakan Erdoğan'ın evini harita eşliğinde izleyecek kadar pervasızlaştığı ortaya çıktı. Örgütün, Başbakan Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'daki evleri, Başbakanlık binası ve ofisleri ile tüm görüşmelerine ilişkin koordinatları GSM operatörlerinin baz verileri ve CELL haritalarıyla adım adım takip ederek kayda aldığı belirlendi. Soruşturma dosyalarına aleni olarak 'Başbakan Recep Tayyip Erdoğan isimli şahıs' yazan paralel yapının savcı ve polisler, kendi ülkesinin Başbakan'ını adım adım fişlemekte beis görmemiş.

7/24 paralel kayıt

Kayıtlara göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik 7 Şubat operasyonunun hemen ardından harekete geçerek Erdoğan'a yönelik kumpası hazırlamaya girişen paralel çete, 2012 yılında Erdoğan'ın evini baz istasyonları üzerinden incelemeye almış. Eve giren çıkan tüm kişileri takip eden şebeke, Başbakan'ın hangi saatlerde kimlerle görüştüğünü tutanaklara geçirmiş. Örgüt elemanları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ismini de tutanaklara şu şekilde geçirmiş: 'Başbakan Recep Tayyip Erdoğan isimli şahıs...' Ortaya çıkan casusluk belgeleri ve taşeron şebekenin cüretkarlığı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce hükümetin düşürülmesinin hedeflendiğini de açıkça ortaya koydu.