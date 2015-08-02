Yeni Şafak: Ofisinden tüm Türkiye'nin nüfus kayıt bilgileri çıktı!

Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının “paralel yapı” dediği Gülen cemaatine mensup olduğu öne sürülen bir avukatın kasasından fişleme belgeleri çıktığını yazdı. Yeni Şafak’ın haberinde, “Paralel yapının Konya'daki “para abisi” olarak bilinen Avukat Memduh Oğuz'un ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet hard diskin incelemesi tamamlandı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelediği W2AGGJEY ve W3N0QTS seri numaralı 500 GB'lık hard disklerde Oğuz'un arşivi deşifre oldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuz'un, tüm Türkiye'nin nüfus kayıt bilgilerini arşivlediği tespit edildi” denildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü (2 Ağustos 2015) nüshasında, Sait Özkan imzasıyla yayımlanan, “Fişleme Ofisi” başlıklı haber şöyle:

Paralel yapının Konya’daki kasası Avukat Memduh Oğuz’un, Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlara ait tüm bilgileri arşivlendiği ortaya çıktı. Ofisinde bulunan hard diskten vatandaşlara ait nüfus kayıt bilgileri çıkan Oğuz'un emniyetin tüm yazışmalarını da bilgisayarına kaydettiği tespit edildi.

Paralel yapının Konya'daki “para abisi” olarak bilinen Avukat Memduh Oğuz'un ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet hard diskin incelemesi tamamlandı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelediği W2AGGJEY ve W3N0QTS seri numaralı 500 GB'lık hard disklerde Oğuz'un arşivi deşifre oldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuz'un, tüm Türkiye'nin nüfus kayıt bilgilerini arşivlediği tespit edildi. İncelemeye alınan 'W2AGGJEY' seri numaralı hard diskte, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait kurumların konum ve özelliklerini gösteren bilgiler bulundu. Hard diskten Emniyet Teşkilatı Merkez ve Taşra Birimlerinin kurum içi yazışmaları ktı.

Polnet kayıtta

Hard diskten çıkan belgelerde, emniyetin kullandığı POLNET sistemine ait ekran görüntüleri de yer aldı. Ekran görüntülerinin fotoğraflanarak arşivlendiği belirlendi. Oğuz'un POLNET sistemine izinsiz olarak giriş yaptığı tespit edildi. Hard diskte, Türkiye'nin 81 vilayetini kapsayan nüfus kayıt dosyalarına da rastlandı. Nüfus kayıt dosyalarında vatandaşların; adres, evlenme, boşanma ve çocuk sayıları gibi kişisel verileri yer alıyor.

'Noter' klasörü

Oğuz'un ofisinden ele geçirilen W3N0QTS seri numaralı hard diskte ise 'NOTER' isimli bir klasör bulundu. 'NOTER' isimli klasörde Noter Bilgi Sistemi'nden elde edilen bilgilerin yer aldığı tespit edildi. Oğuz'un birçok kez Türkiye'deki Noter Bilgi Sistemi'ne girerek kişisel bilgilere ulaştığı tahmin ediliyor. Dava kapsamında tutuklu olan Memduh Oğuz'un tüm bu bilgilere nasıl ve kimlerin yardımıyla ulaştığı ise bilinmezliğini koruyor.

Örgüt yönetmekle suçlanıyor

Örgütün Konya'daki kasası olan Avukat Oğuz'a iddianamede birçok suçlama yöneltiliyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Oğuz'un, 'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapmaya azmettirme', 'görevi kötüye kullanmaya azmettirme', 'bilişim sistemine hukuku aykırı olarak girme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından cezalandırılması isteniyor.