Yeni Şafak: Koronavirüs aşısı 2021’e kaldı

Yeni Şafak gazetesi, Çin’den gelmesi beklenen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yapılmaya başlanmasının 2021’e kaldığını yazdı. Haberde Çin’den alınacak 50 milyon dozluk aşının “bürokrasiye takıldığı” ifade edildi.

Gazetede Fazlı Şahan imzasıyla çıkan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklanan gecikmenin yaşandığı belirtildi. İlk parti aşıların 10 gün içinde gönderilmesi planlanıyor. Daha önce aralık sonu olarak öngörülen aşılamaya yeni yılda başlanacak."

Haberde ayrıca Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye’de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir."

Koca’nın açıklamaları

Koca ay başında aşı ile ilgili yaptığı açıklamada "Zannediyorum 11 Aralık'tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor” demişti.

Koca, 9 Aralık’ta yaptığı açıklamada da ay sonu gelmeden aşılamanın başlayacağını ifade etmişti:

"3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Öyle düşünüyoruz bütün izinleri alınmış oldu ve geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Muhtemelen bu durumda aralık sonu itibarıyla, ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti aralık ve ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde..."

Karar gazetesi: 50 milyon dozdan haber yok

Karar gazetesi de bugünkü birinci sayfasında “11 Aralık muamması” başlığını kullandı. Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Covid salgınını bitirecek tek umut olan aşının tedarik sürecinde alternatifsiz geç adım atmakla eleştirilen hükümet, ilk dozların 11 Aralık’tan sonra Türkiye’ye geleceğini ve uygulanacağını duyurdu.

Aynı gün dozların sipariş edildiği Çinli şirket de Faz-3 sonuçlarını açıklayacağını açıkladı. Ancak vaka tablosunun kırmızı alarm verdiği süreçte ne ilk dozlar geldi, ne de sonuçlar açıklandı. Erken davranan Avrupa, ABD ve Kanada ise yaygın aşılamayı başlattı.

Covid aşılarının siparişinde ve tedariğinde geç kaldığı için hükümete yönelik eleştiriler sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 11 aralıkta aşıların yapılacağı açıklaması da yine havada kaldı. Üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Çin’den sipariş verilen 50 milyon dozdan hala haber yok."