Yeni Şafak, İsmailağa şeyhini göreve çağırdı!

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Umre'ye ve Şam'a gitti

60 yıllık evi Fatih'te

Doğan Akın: İsmailağa cemaatinde içerden bir tartışma!

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Yeni Şafak’ta İstihbarat Servisi’nce yazılan (4 Ocak 2012) şöyle:İsmailağa cemaati, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin Fatih Çarşamba'da yaşayıp derslere katıldığı günleri özlüyor. İsmailağa'da derslerin, vaaz ve hizmetlerin en iyi şekilde yürütüldüğünü belirten Cemaat üyeleri, yaklaşık 5 yıldır Beykoz Çavuşbaşı'nda yaşayan ve sağlık sorunları sebep gösterilerek İsmailağa'ya 'uğratılmayan' Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin Çarşamba'ya dönmesini istiyor. Emekli olana kadar 1954-1996 yılları arasında İsmail Ağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yaklaşık 5 yıl önce Beykoz Çavuşbaşı'nda yaşamaya başladı.Bu süre içerisinde Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin sağlık sorunları nedeniyle İsmailağa'ya gelemediği; bu nedenle derslere katılamadığı söylendi. Fakat cemaat üyeleri, Hocaefendi'nin geçen süreçte Umre'ye ve Şam'a gidecek kadar sağlıklı olduğuna dikkat çekiyor. İsmailağa'da dersler normal rutiniyle devam ederken cemaat üyeleri, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin katılımını ve sohbetlerini bekliyor.Cemaat üyeleri, üstadı Ali Haydar Efendi'nin 'derslere katıl' vasiyetine rağmen Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin İsmailağa'ya 'uğratılmamasına' üzüldüklerini belirtiyor. Sevenleri, Hocaefendi'nin 60 yıllık evinin yanı sıra akraba ve yakın çevresinin Çarşamba'da bulunduğuna da dikkat çekiyor.