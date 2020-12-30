Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu oldu

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 8 yıldır yürüttüğü görevini Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu'na devretti.

İbrahim Karagül, 31 Aralık itibariyle genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Kararını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyuran Karagül, yazı yazmaya devam edeceğini belirtmişti.

Likoğlu kimdir?



Hüseyin Likoğlu Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başlayan Hüseyin Likoğlu ajansın Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Yeni Şafak Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. Hüseyin Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlanmakta.