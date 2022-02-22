Yeni Şafak'ın iletişimci yazarı Saydam: Kılıçdaroğlu son iletişim çalışmasıyla yine kendi ayağına sıkmış

Yeni Şafak'ın iletişimci yazarı Ali Saydam, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla basılan ve billboardlara asılan “Telafi edeceğiz. Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti: Sorulamayacak Sorular Kanunu çıkacak. İnsan Haklarını İhlal Eden Her Soru Kanunla Yasaklanacak” ifadelerinin yer aldığı afişi kritik etti.

“Afişin mesajını anlayabilen oldu mu?” diye soran Saydam, iletişim çalışmalarının pek çok boyutu bulunduğunu belirterek verilmek istenen mesajın en anlaşılır olması gerektiğini yazdı.

Hazırlanan afişte bilinmezlerle dolu üç cümle bulunduğunu yazan Saydam, şöyle devam etti:

"Neyi telafi edeceksiniz? Kaybedilen ne? “Sorulamayacak sorular” diye bir kanun, ne menem bir şeydir? Hukukun bir felsefesi, sistematiği, tekniği yok mudur ki kafanıza göre hepsini yerle bir edecek her yönden sorunlu bir öneriyi getirebiliyorsunuz?... “Soru sormak” ne zaman ifade özgürlüğü, yani insan hakkı kapsamından çıkmış ki siz bunu bir ‘ihlal’ sayarak yasaklayacaksınız? Bunu yapabilmek için hukukun size bir hak tanıdığını mı zannediyorsunuz? Olmadığının farkındaysanız, hayırdır? Ne kastediyorsunuz? Ayrıca, yasaklamak nedir yahu?! Korktuğunuz, sorulmasını istemediğiniz nedir?

Bu soruları üçe katlamak işten bile değil… Üç cümle üzerine sayfalarca yazılabilir, saatlerce konuşulabilir…

CHP’nin afiş saçmalığının bizce özeti: Tek bir gerçek güzelim teoriyi mahvetmiştir… O gerçek de işin omurgasının, taşıyıcısının, yani mesajın doğru kurgulanmamış olmasıdır… Böyle bulmaca gibi yazılmış bir mesaj, vaadi ‘ölümsüzlük iksiri’ bile olsa çalışmaz. Başınıza da bir sürü bela açar… Kılıçdaroğlu bu son iletişim çalışmasıyla yine kendi ayağına sıkmış…"

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