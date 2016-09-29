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Dünya

Yeni Şafak: Halep'te Katliam Partisi; Esed kontrolündeki bölgelerde saatlerce eğlenildi

Halep'in Esad kontrolündeki bölgesiyle muhaliflerin yer aldığı bölgeler arasında iki farklı hayat yaşanıyor

29 Eylül 2016 11:00

Suriye’de savaşın en ağır bombardımanına maruz kalan Halep’te son 11 günde 930 sivil hayatını kaybederken kentin Esad kontrolündeki bölgelerinde gerçekleştirilen partiden geldiği ileri sürülen fotoğraf dikkat çekti. Yeni Şafak gazetesi, bölgeden servisi edildiğini ileri sürdüğü fotoğrafı kullanıp "Esed kontrolündeki bölgelerde katliamlar kutlandı. ‘Katliam partisi’nde içki ve müzik eşliğinde saatlerce eğlendi" ifadelerini kullandı. Partiyi iş adamlarının sponsor olduğu ileri sürüldü.

Suriye'de Esad rejiminin kuşatmasındaki Halep'te tarihin en kanlı günleri yaşanıyor. Eylül ayı başında kuşatılan Halep'in muhalif bölgelerinde Rus ve Esad bombardımanları devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, muhalifler Halep merkezine günlük 35 ila 40 ton arası bomba atıldığını iddia ederken bombardımanda son 11 günde 930 sivil hayatını kaybetti.

Gece boyu eğlence 

26 Eylül günü şehir genelinde yapılan duyurularla merkezde yer alan Mogambo Mahallesi'nde dev parti verileceği ilan edildi. Akşam saatlerinde başlayan partiye yüzlerce Esad yandaşı katılıp çılgınca eğlendi.

Esad yandaşlarının eğlence partisi Suriyeli iş adamları tarafından finanse edildi. İçki ve müzik eşliğinde saatlerce dans ederek eğlenen kalabalığın tüm giderlerine Fares Şihabi, Edvar Makarbane, Geroge Antaki Hasan Yahya Zido, Beşir Yazıcı, Süleyman Maruf ve Muhammed Ali Mansur isimli iş adamlarının sponsor olduğu açıklandı.

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