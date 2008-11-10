Yeni Şafak Gül’ü görmedi

GENAR Araştırma’nın yaptığı 'bugün seçim olsa' anketinde 'en güvenilir siyasetçi' sorusunun yanıtları gizlendi.



Anket sonuçlarını veren Yeni Şafak gazetesi ise ‘en güvenilir siyasetçi’nin belirlenmesi için yöneltilen sorunun cevap şıklarını vermedi. Ankete katılanların yüzde 75’inin siyasetçilere güvenmediği, geri kalan yüzde 25’lik dilimin görüşüne yorumlandığı da yine bu gazetenin haberinde yer almadı.



Ankette ‘Güvenilir siyasetçi var’ diyen yüzde 25’lik kesimin oylarının yüzde 42’sini Başbakan Erdoğan’ı ‘O diyorsa doğrudur’ diye kabul etti. Yeni Şafak’ın haberinde ankete katılanların tamamının yüzde 42’sinin oyunu Erdoğan almış gösterilirken, ikinci sırada Baykal ve üçüncü sırada gelen Cumhurbaşkanı Gül’ün adı bile geçmedi.



Gazetede, anketin bu bölümüyle ilgili şu satırlar yer aldı:



Yapılan ankete göre; yerel seçimlerde AKP ve CHP genel seçimlere göre oylarını artırırken MHP'nin ise genel seçimlere göre daha az oy alacağı kaydediliyor. AK Parti'li belediyelerin performansı ankete göre AKP'ye ilave oy olarak yansıyor.



Başbakan Erdoğan'la ilgili saptamalar ise ankete şöyle yansıdı: "Türk toplumunda 'O diyorsa doğrudur' diye kabul edilen siyasetçilerin başında yüzde 42 ile Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. AKP oylarının yüksek olmasının en temel besleyici unsuru Erdoğan'a duyulan güvendir. Çünkü diğer güven duyulan isimlere bakıldığında siyasi parti lideri olanların, partilerinin çok gerisinde oldukları gözükmektedir. Bu durum, liderlerle partileri arasında ciddi oranda bir bütünleşmenin olmadığını göstermektedir."

