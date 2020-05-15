Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye salgın sonrası mucizevi bir yükselişin ön haberini veriyor

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin durdurulmak istenmesinin uluslararası bir projeye döndürüldüğünü belirterek, "Bu amaçla en büyük cephe içeride kuruldu, bir “iç işgal harekâtı” dizayn edildi. Bu ülkede bir iç işgalci çevre var. Artık kabul edelim. Siyasi kimliklerine bakılmaksızın hiçbir zaman bir araya gelmeyecek çevreler, oluşumlar tek çatı altında toplandı.

Bir vesayet ittifakı kuruldu. Terör örgütleriyle siyasi partiler, Batı başkentlerinden talimat alanlar Türkiye’yi içeriden durduracaktı." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin tüm dünyaya yardım ettiğine işaret ederek, "Türkiye yeni bir şey anlatıyor. Yepyeni bir şey inşa ediyor. Salgın sonrası mucizevi bir yükselişin ön haberini veriyor. Bunu anlayabilenler bu ülkenin geleceğinde yer alacak. Kavrayamayanlar kaybolup gidecek.

Bu ülkeyi bugünlere taşıyan herkes mübarektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dışarıdan öfkenin, içeriden ihanetin tek sebebi yeni yükseliş çağını başlatmış olmasıdır. Bu hazımsızlığı, başka gerekçelerle örtemezsiniz. İhanetinizi herhangi bir örtüyle gizleyemezsiniz. Artık dışarıdan kuşatma da içeride cephe kurma da bir işe yaramaz. Ve artık “milli eksen” Türkiye ile sınırlı değil, bir coğrafya eksenidir." diye yazdı.

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