Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye ezici bir yükselişin temellerini çoktan attı, 100 yıldır hiç bu kadar güçlü olmadık

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD-Çin, Doğu-Batı, Avrupa-Rusya ve Asya arasında ne kadar güç kayması ve mücadelesi varsa hepsinin Türkiye'ye yaradığını savunduğu yazısında, "Önüne çok geniş bir alan açıyor. Türkiye ezici, akılcı bir yükselişin temellerini çoktan attı.

Artık Doğu Afrika’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’nun her köşesine, Türkiye’yi sınırlayacak hiçbir güç yok. Bu amaçla kurulan S. Arabistan-BAE cephesi, yeni dönemde ciddi mevzi kayıpları yaşayacak. Türkiye’yi onlar üzerinden durdurma ihtimali olmadığı anlaşılacak. Zaten bu eksenin arkasındaki ülkeler de bunun artık mümkün olmadığını görmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Akdeniz'de Türkiye'nin 100 yıldır hiç bu kadar güçlü olmadığını iddia ederek, "Ege ve adalar konusunda Yunanistan’ın elini zayıflatacak adımlar gelebilir. Özellikle Ege’de “silahsızlığı” garanti edilerek Yunanistan’a devredilen adaların böylesine silahlandırılması ciddi bir gerilim olarak öne çıkabilir.

"Akdeniz’de Türkiyesiz hiçbir adım atılamaz" sözü gerçektir. Hiçbir jeopolitik, jeoekonomik plan tutmayacaktır." diye yazdı.

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