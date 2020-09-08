Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye, dünyanın merkez güçlerinden biri olarak öne çıktı

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Beyaz Saray'da gördüğü muamelenin şaşırtıcı olmadığını, dünyayı kendilerinin kölesi görenlerin bugün yeniden inşa ettiği ırkçı ve sömürgeci kimliğin son gösterisi olduğunu belirterek, "Türkiye işte buna meydan okudu. Çok güçlü bir siyasi dil ile, çok güçlü bir tarih ve coğrafya uyanışı ile küresel sistemin temellerini sorguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece son bir-iki ayda yaptığı konuşmalarda kullandığı cümlelere baksanız bile bunu göreceksiniz. Türkiye sadece bugünü değil, geleceği kurtarmaya dönük güçlü bir çıkış yaptı. Birçok ülke için öncülük yaptı." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'de her şeyin değiştiğine vurgu yaparak, "Bu süreç hızlandıkça Türkiye dünyanın merkez güçlerinden biri olarak öne çıktı, yükseldi. Bugün hala Batı ile vesayet bağı kuran, kurmaya çalışan, bunun üzerinden iktidar elde edip Türkiye’yi tekrar o eksene çekmeye çalışanlar var. Bu talihsizliği ibretle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

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