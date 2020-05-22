Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: TSK Libya'da, dünya savaş tarihine yeni nesil savaş yöntemleri öğretiyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin Libya operasyonunun Akdeniz'de bütün güç haritalarını değiştirdiğini iddia ederek, "BAE’nin Rusya’dan alıp Hafter’e verdiği Pantsir-S1 hava savunma sistemleri teker teker temizlendi. On günde, her biri 14.7 milyon dolar değerinde 15 Pantsir yok edildi. Rusya’nın havalı silâhlarından biri, Libya’da Türk SİHA’ları ile avlanıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dünya savaş tarihine yeni nesil savaş yöntemleri öğretiyor, geleceğin savaş modellerini sergiliyordu." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'nin Hafter'in karargâhını vurabileceğini belirterek, "Türkiye’nin son hazırlıkları, muhtemelen büyük hava operasyonlarına hazırlık oluşturuyordu. Yani Türkiye hem havadan hem denizden Hafter’e yönelik saldırılara asıl bundan sonra başlayacak.

Onlar atıp tutarken Hafter’in karargâhına düşecek bombalar, Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerden hissedilebilir." ifadelerini kullandı.

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