Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Hâlâ Serdar Atasoy gibi atamalarla karşılaşıyorsak FETÖ’yü koruyan, kollayan ve kullanan ağ bulunmalı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 2017'de FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şûra'da nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin olarak, "15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ böyle durumlarla karşılaşıyorsak, yapmamız gereken en önemli şey, Fetullahçı terör örgütünü koruyan, kollayan ve kullanan ağı bulmak olmalı. Bu ağı tespit edebilirsek, sorularımızın hepsine cevap bulabiliriz." görüşünü savundu.

Likoğlu yazısında, "Fetullahçı terör örgütü ile mücadelenin milli ve dini görevimiz olduğunu gözler önüne seriyor. 15 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen ordumuzda hâlâ general düzeyinde FETÖ’cülerin var olması milli bekâmız için tehlikenin boyutunu gösteriyor. 'Haç’a Adanmış Ruh' başlıklı çalışmaya baktığımızda Fetullahçı terör örgütünün elebaşının, dinimizi nasıl hedef aldığını net bir şekilde ortaya koyuyor" düşüncesini dile getirdi.

Likoğlu, "2020 Ağustos’unda general olup Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan Serdar Atasoy için 'Bu adamı kim koruyor' diye sorduk. Bu soru sadece Atasoy için sorulan bir soru değil, bu soru sadece son dönem için sorulan bir soru değil, bu soru sadece bir kurum veya kişi kastedilerek sorulan bir soru değil" ifadesini kullandı.