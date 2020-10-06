Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtan güçler Türkiye-Rusya-İran savaşı mı amaçlıyor?

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ermenistan yönetiminin 30 yıldır doğrudan Azerbaycan'a saldırdığını, topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Onlar otuz yıllık ezberle bu işe girişmişlerdi. Ancak o otuz yılın bittiğini düşünemediler. Saldırılardan hemen sonra Türkiye ile Azerbaycan’ın başlattığı ortak askeri tatbikatlar, artık ezberlerin Kafkasya’da da bittiğinin ilanı oldu.

Türkiye; Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ezberleri bozmuştu ve bozuyordu. Şimdi o dinamik akıl, Güney Kafkasya’da da ezberleri bozacaktı. Öyle de oldu. Ermenistan’ın son saldırılarına Azerbaycan, beklenmedik ölçekte güçlü bir operasyonla cevap verdi.

Erivan’ın arkasındaki bütün ülkeleri, enerji jeopolitiğini değiştirmeye çalışan ülke ve güçleri şoke eden bir durum oldu bu. Beklemiyorlardı. Olamaz diyorlardı." diye yazdı.

Ermenistan'ı provoke eden güçlerin, Türkiye-İran ve Rusya arasında bir savaşa dönüştürmek isteyeceğini iddia eden Karagül, "Acaba, Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtan güçler, Tovuz saldırısı ile başlatılan süreç, arkasındaki akıl, Türkiye-Rusya-İran arasında üçlü bir savaşı mı amaçlıyor?" ifadelerini kullandı.

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