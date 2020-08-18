Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Erdoğan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Atatürk'tür, geleceğin tarihi bunu böyle yazacaktır

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yüzyılların yürüyüşü başlattığını iddia ederek, "Peki ya milletimiz için, ya Türkiye için, ya Anadolu için, ya yüzlerce yıldır bu coğrafyada var olan siyasi zenginliğimiz için Erdoğan kimdir?

Alparslan’dır, Fatih’tir, Yavuz’dur, Abdülhamit’tir, Atatürk’tür. Bugün ne derseniz deyin, büyük tarih yürüyüşü ekseninden baktığınızda, geleceğin tarihi bunu böyle yazacaktır. Biz buradan bakıyoruz. Hiçbir zaman Washington’dan, Londra’dan, Brüksel’den ya da bilmem hangi başkentten bakmayacağız." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'yi durdurmak için siyasi kimlikleri açısından tek çatı altında olamayacak partilerin ve çevrelerin ortaklık kurduğunu belirterek, "15 Temmuz Türkiye’yi durdurma planıydı. Başarısız oldu. Ardından içeriden müdahale yerine dışarıdan müdahale başladı. Irak’tan terörle, Suriye’den PKK ve DEAŞ’la saldırıya geçtiler.

O da başarısız olunca Doğu Akdeniz’den kovmaya, Ege’de boğmaya dönük bir planı servis ettiler. Bu çerçevede Arap dünyasında bir “Türkiye karşıtı eksen” oluşturdular. BAE ve İsrail’i bir araya getirdiler. S. Arabistan ve Mısır yönetimlerini o cepheye kattılar. Yakında Bahreyn gibi, Körfez ülkelerini de katacaklar." ifadelerini kullandı.

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