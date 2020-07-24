Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Bugün gerileme ve vesayet döneminin kapanmasının, yeni yükseliş döneminin başlamasının ilanıdır

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazısında, "Bugün; “Zulüm 1453’te başladı” diyenlerin yenildiği gündür.

Bugün; İstanbul’a “Endülüs kaderi” biçenlerin kaybettiği gündür. Bugün; Türkiye’yi küçültmeye, lime lime etmeye çalışanların planlarının çöktüğü gündür. Bugün; on binlerce insanın Ayasofya’ya koştuğu, muhteşem bir tarihi bugüne taşıdığı, coğrafya inşa eden siyasi genetiği dünyaya haykırdığı gündür." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Güney Asya, Afrika, Arap coğrafyasının büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Yüz yıldır sadece acı yaşayanlar bir coşkuyu yaşıyor. Yüz yıldır yenilgi üstüne yenilgi yaşayanlar bir zaferi yaşıyor.

Bugün; Osmanlı’nın çöküş dönemine, 20. yüzyılın vesayet dönemine başkaldırıdır, meydan okumadır. O tarihi, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tersine çevirmedir. Gerileme ve vesayet döneminin kapanmasının, yeni yükseliş döneminin başlamasının ilanıdır." diye yazdı.

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