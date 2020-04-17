Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Batı basınında Türkiye için 'küresel aktör' tanımları yapılmaya başlandı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Asya ülkeleri ve Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizini başarıyla atlattığını belirterek, "Batı basınında Türkiye için 'yeni küresel aktör' tanımları yapılmaya başlandı. Gücün el değiştirmesi, yer değiştirmesi sadece büyük savaşlarla olmuyor. Büyük toplumsal değişikliklerle, toplumları ve ülkeleri sarsacak herhangi bir şeyle de olabiliyor." diye yazdı.

İbrahim Karagül, dünyanın bir kırılma noktasında olduğunu savunduğu yazısında, "Efsanenin sonunu getirdi. Kimi suçlarlarsa suçlasınlar, hangi kavgayı başlatırlarsa başlatsınlar, 21. yüzyıla dair bütün hesapları sıfırlandı. Virüs salgını, büyük tartışmaları başlatıyor. “Dünya eskisi gibi olmayacak” sözü şimdiden gerçek olmaya başladı. Yeni güçler daha da hızlı yükselecek. Türkiye de bu güçlerden biri." iddiasında bulundu.

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