Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: HES’lere, nükleer elektrik santraline karşı çıkıyorlar ama ucuz elektrik istiyorlar

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için faturasını ödemeyip elektriğinin kesilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “HES’lere karşı çıkıyor, termik santrallere ‘Hayır’ diyor, nükleer elektrik santraline karşı çıkıyor, zeytinlik bahanesiyle rüzgâr türbinlerine itiraz ediyorlar. Ama ucuz elektrik istiyorlar” düşüncesini getirdi.

Likoğlu’nun bugünkü yazısının “Hem her türlü santrale karşı çık hem de ucuz elektrik iste!” başlıklı bölümümü şöyle:

“Kemal Bey’in elektriği niye kesilmiş… Elektrik zamlarını protesto edeceğim diye faturasını üç aydır ödemediği için dağıtım şirketi EnerjiSa yasa gereği Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesmiş. Tesadüf mü, denk mi geldi bilmiyoruz. Tam böyle bir gündemde bu kesinti kameralar eşliğinde gerçekleşti.

Peki, elektriği pahalı bulanlar, Türkiye’deki elektrik yatırımları karşısında ne yaptılar.

Güneş enerjisi için milyar dolarlık yatırım yapanlara ‘çete’ diyorlar, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, genel kategoride dünyanın en yüksek yedinci barajı Yusufeli Barajı’nı yapan yatırımcıya ‘çete’ diyorlar. HES’lere karşı çıkıyor, termik santrallere ‘Hayır’ diyor, nükleer elektrik santraline karşı çıkıyor, zeytinlik bahanesiyle rüzgâr türbinlerine itiraz ediyorlar. Ama ucuz elektrik istiyorlar.

Bu karanlık zihniyete Keban Barajı’nın elektriğini bağlasanız aydınlatamazsınız. Dolayısıyla gerçek gündemimizle meşgul olup aydınlık yarınlar için çalışmaya devam etmeliyiz.”